Протаранившему машины на перекрестке екатеринбуржцу грозит до 7 лет тюрьмы

Протаранившему машины на перекрестке екатеринбуржцу грозит до 7 лет тюрьмы
Протаранившему машины на перекрестке екатеринбуржцу грозит до 7 лет тюрьмы
Сегодня, 08:44ОбществоФото: 1MI
Перед судом в Екатеринбурге предстанет 34-летний местный житель, который устроил аварию 25 февраля 2021 года. Установлено, что мужчина был нетрезвым. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В тот день мужчина был нетрезв. Он разогнался на улице Ильича и врезался в «Газель» на перекрестке с проспектом Космонавтов. «Газель» от удара отбросило на ВАЗ, Opel и KIA. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения, где видно, что обвиняемый не пытался затормозить, пишет Е1.

В аварии пострадали несколько человек. Четверо были госпитализированы. Двое оказались пассажирами «Газели» — один получил перелом основания черепа, у второго — сотрясение мозга. Один из пострадавших в момент происшествия вылетел из кабины.

Сразу после ДТП автоинспекторы направили мужчину на освидетельствование в больницу, так как внешне у него были признаки опьянения. Позднее в отношении водителя было возбуждено уголовное дело за ДТП в пьяном виде, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным издания, у водителя Subaru были и ранее проблемы с законом. Он уже был ранее пойман пьяным за рулем, а в 2016 году его судили за кражу магнитолы и попытку угнать автомобиль. Тогда мужчина получил условный срок, так как свою вину признал и просил рассмотрения дела в особом порядке.

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