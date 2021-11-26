Суд может арестовать счета автодилера «Рольф»

Однако, как позже узнал журналист «Новых Известий», компания «Рольф» в настоящее время работает в штатном режиме. Об этом корреспонденту издания рассказал руководитель пресс-службы «Рольфа» Павел Носов в пятницу вечером. В частности, он сообщил, что недавно вернулся из офиса, и никаких чрезвычайных событий в компании нет, а сообщение из телеграм-канала может быть фейком.