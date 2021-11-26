Суд может арестовать счета автодилера «Рольф»

Суд может арестовать счета автодилера «Рольф»
Суд может арестовать счета автодилера «Рольф»
Сегодня, 01:42ОбществоФото: фрагмент видео
Счета компании «Рольф» арестованы. Такое решение вынес суд, согласившись с требованием органов прокуратуры. Об этом рассказал телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ источник, знакомый с ситуацией.

По данным авторов телеграм-канала, судья принял такое решение на основании материалов уголовного дела, возбужденного в отношении собственника компании Сергея Петрова. Он подозревается в переводе денежных средств на банковские счета нерезидентов России с использованием фиктивных документов, информирует Newizv.ru.

Сообщается, что в дальнейшем деятельность компании может быть полностью остановлена. Тем временем руководство компании настоятельно рекомендовало своим сотрудникам воздержаться от заключения каких-либо контрактов до особых распоряжений.

На сегодняшний день известно, что бывший депутат Государственной думы живет за границей. Выяснилось, что Сергей Петров был занят оппозиционной деятельностью и выводил денежные средства за рубеж. Указанные факты привели к возбуждению уголовного дела в отношении бизнесмена и стали причиной остановки деятельности его компании.

Однако, как позже узнал журналист «Новых Известий», компания «Рольф» в настоящее время работает в штатном режиме. Об этом корреспонденту издания рассказал руководитель пресс-службы «Рольфа» Павел Носов в пятницу вечером. В частности, он сообщил, что недавно вернулся из офиса, и никаких чрезвычайных событий в компании нет, а сообщение из телеграм-канала может быть фейком.

Компания была основана еще 30 лет назад, в 1991 году. В настоящее время она имеет дилерскую сеть, в которую входят 59 автосалонов в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, компания сотрудничает с такими мировыми автопроизводителями, как Mitsubishi, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Nissan, Porsche, Renault, Toyota, Volkswagen, Škoda, Ford, Genesis, Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Hyundai, Jaguar, Mazda, Mercedes-Benz.

Также, согласно авторитетному журналу Forbes, компания «Рольф» занимает 39 строчку в рейтинге самых крупных частных компаний.

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