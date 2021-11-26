Туроператоры России ожидают рост спроса на путевки на Кубу после снятия ограничений

Туроператоры России ожидают рост спроса на путевки на Кубу после снятия ограничений
Туроператоры России ожидают рост спроса на путевки на Кубу после снятия ограничений
Сегодня, 20:05ОбществоФото: piqsels.com
Куба привлечет большой турпоток из России из-за смягчения ковидных ограничений. Как считают российские туроператоры, спрос на путевки вырастет на 10-15%.

Куба входит в топ-5 популярных выездных направлений у граждан России на зимние праздники, отметили представители пресс-службы «Интурист». Об этом сообщает lenta.ru.

В свою очередь туроператор Anex Tour ожидает большой спрос на путевки, который вырастет на 30-35%. Это связано со снятием запрета на передвижение по стране, в том числе по территории Гаваны. Также это объясняется отменой карантина для тех, кто путешествует самостоятельно.

На портале Ассоциации туроператоров России (АТОР) были опубликованы правила въезда на остров с 15 ноября. В соответствии с требованиями, туристы должны за 72 часа, но не позже чем за 12 часов до вылета на Кубу, заполнить электронную форму D'Viajeros для получения QR-кода. Для этого нужно предоставить свой паспорт, дату и время вылета, сведения о багаже, название медицинского документа, с которым пассажир будет въезжать в республику – сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест.

Отмечается, что раньше для въезда нужно было сдать ПЦР-тест, даже для тех, кто вакцинирован. Теперь необходимо показать только «паспорт здоровья» либо международный сертификат о прививке против коронавируса любым российским препаратом, признанным на Кубе.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отмечает, что туры на Кубу значительно подешевели или не изменились в цене, в то время как на другие зарубежные направления путевки подорожали на 25%.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин считает, что в последние годы, не учитывая прошлый год, Куба находится на стадии своего развития касаемо туристического спроса. Так, в 2019 году на Кубу прибыли 178 тысяч россиян, это на 30% больше, чем годом ранее. Как отмечают эксперты, у данного туристического направления есть шанс стать самым популярным в следующем году.

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