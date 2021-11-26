Туроператоры России ожидают рост спроса на путевки на Кубу после снятия ограничений

Куба входит в топ-5 популярных выездных направлений у граждан России на зимние праздники, отметили представители пресс-службы «Интурист». Об этом сообщает lenta.ru.
В свою очередь туроператор Anex Tour ожидает большой спрос на путевки, который вырастет на 30-35%. Это связано со снятием запрета на передвижение по стране, в том числе по территории Гаваны. Также это объясняется отменой карантина для тех, кто путешествует самостоятельно.
На портале Ассоциации туроператоров России (АТОР) были опубликованы правила въезда на остров с 15 ноября. В соответствии с требованиями, туристы должны за 72 часа, но не позже чем за 12 часов до вылета на Кубу, заполнить электронную форму D'Viajeros для получения QR-кода. Для этого нужно предоставить свой паспорт, дату и время вылета, сведения о багаже, название медицинского документа, с которым пассажир будет въезжать в республику – сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест.
Отмечается, что раньше для въезда нужно было сдать ПЦР-тест, даже для тех, кто вакцинирован. Теперь необходимо показать только «паспорт здоровья» либо международный сертификат о прививке против коронавируса любым российским препаратом, признанным на Кубе.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отмечает, что туры на Кубу значительно подешевели или не изменились в цене, в то время как на другие зарубежные направления путевки подорожали на 25%.
Вице-президент АТОР Дмитрий Горин считает, что в последние годы, не учитывая прошлый год, Куба находится на стадии своего развития касаемо туристического спроса. Так, в 2019 году на Кубу прибыли 178 тысяч россиян, это на 30% больше, чем годом ранее. Как отмечают эксперты, у данного туристического направления есть шанс стать самым популярным в следующем году.