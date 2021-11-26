Туроператоры России ожидают рост спроса на путевки на Кубу после снятия ограничений

На портале Ассоциации туроператоров России (АТОР) были опубликованы правила въезда на остров с 15 ноября. В соответствии с требованиями, туристы должны за 72 часа, но не позже чем за 12 часов до вылета на Кубу, заполнить электронную форму D'Viajeros для получения QR-кода. Для этого нужно предоставить свой паспорт, дату и время вылета, сведения о багаже, название медицинского документа, с которым пассажир будет въезжать в республику – сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест.