Участников пикета против QR-кодов в Екатеринбурге просят проверить на экстремизм

На участников пикета против QR-кодов, который прошел 13 ноября, направлена жалоба от ассоциации средних медработников Свердловской области и Совета ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса в адрес прокурора региона Бориса Крылова.

Причиной обращения стали плакаты активистов, в которых QR-коды сравниваются с фашистскими концлагерями. Их просят проверить на экстремизм, пишет Znak со ссылкой на текст жалобы. Также отмечается, что один из участников использовал символику желтой звезды, которая является символом нацистов. Им клеймили евреев и не только, чтобы в дальнейшем уничтожить. По мнению медработников, применение такой атрибутики унижает достоинство человека. Авторы просят возбудить дело об административном нарушении и наказать виновных. Напомним, около 300 человек вышли на пикет против системы QR-кодов в Екатеринбурге 13 ноября. Участники использовали плакаты, на которые были нанесены надписи. Акция была согласованной. После ее завершения главный раввин Екатеринбурга и региона Зелиг Ашкенази осудил противников за использование образа жертв Холокоста.

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