Скончалась пострадавшая после нападения сына женщина, медсестра рассказала о работе в «красной зоне», банда лже-коммунальщиков получила по заслугам, а на УВЗ найден новый труп. Самые резонансные и громкие события Свердловской области и Урала за 26 ноября в нашей подборке.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter