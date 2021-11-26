Старшая медсестра приемного покоя по оказанию помощи с коронавирусом в городской больнице № 1 Нижнего Тагила Анна Подмазова раскрыла редакции TagilCity.ru реальную картину того, как складывается ситуация в тагильском «ковидном» госпитале и что могут сделать родственники пациентов для того, чтобы облегчить ожидание в приемном покое. Стоит отметить, что пообщаться с медиком получилось не сразу, поскольку Анна большую часть времени занята работой. Она отвечала на вопросы лишь во время небольших перерывов.
Контрольные группы продолжают пугать заведения общепита проверками на соблюдение режима QR-кодов. В этот раз рейд показал, что около 20% не боятся игнорировать установленные в Свердловской области правила. Однако отмечается, что в салонах красоты, химчистках, ателье и ремонтных мастерских работа организована куда более дисциплинированно. Там правила нарушали лишь 7% учреждений. Таким образом, с 30 октября было проверено 52,5 тысячи объектов и выписано 3,8 тысячи протоколов.
В Нижнем Тагиле группировка, которая с 2019 по 2020 года обокрала 28 пенсионеров, признана виновной в преступлениях. Участникам не удалось отделаться легко — их приговорили к тюремному заключению. Ранее организатор банды незаконно заполучил персональные данные пенсионеров и решил использовать их в своих целях. Группировка прикидывалась коммунальщиками и колесила по адресам. В квартире жертв, пока кто-то отвлекал пенсионеров, другие выносили всевозможные ценности. В общей сложности сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.
В Верхней Пышме хозяин собаки «дратхаар» выплатит 70 тысяч из-за того, что его питомец загрыз шпица. Инцидент произошел еще в августе 2020 года. «Дратхаар» выгуливался без ошейника и намордника. В какой-то момент он напал на шпица. Между собаками завязалась драка, в которой шпиц по понятым причинам не сумел одержать победу. От травм он скончался в ветеринарной клинике. Общая сумма ущерба составила 67,8 тысячи, также хозяева потребовали взыскать 3,5 тысячи расходов на эксперта. Верхнепышминский городской суд частично удовлетворил их требования.
В Нижнем Тагиле в цехе № 900 «Уралвагонзавода» обнаружено тело 58-летнего мужчины, который работал охранником. Как известно, тагильчанин скончался от асфиксии, признаков криминала в инциденте не усматривается. Об этом заявил знакомый с ситуацией источник. Он же рассказал, что полгода назад погибший лишился супруги. Детей у пары не была, также в последнее время мужчина пребывал в подавленном состоянии.
50-летняя екатеринбурженка, на которую накануне с ножом накинулся 14-летний сын, скончалась в больнице. После происшествия, из-за наличия склонностей к суициду, юного уральца доставили в психиатрическую клинику. Он попытался покончить с собой, однако поменял решение, когда узнал, что мать еще жива. Теперь уголовное дело переквалифицировано. Подростку грозит до 10 лет колонии за убийство. Занимательный факт, что отец школьника работает иконописцем в епархии.
В Нижнем Тагиле к предстоящему Новому году центр города дополнительно будет украшен светодиодным деревом, гирляндой, а также 108 фонарями. На эти цели выделено 6,2 миллиона рублей. Светодиодная гирлянда будет повешена на спуске к фонтану, а дерево — почти 3 метра в высоту — расположат вблизи администрации города. Фонарики на проспекте Ленина будут иметь длину не менее 1,5 метра. Работы необходимо окончить до 25 декабря 2021 года.