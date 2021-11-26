«Звездное небо» и светящееся дерево украсят центр Нижнего Тагила к Новому году

«Звездное небо» и светящееся дерево украсят центр Нижнего Тагила к Новому году
«Звездное небо» и светящееся дерево украсят центр Нижнего Тагила к Новому году
Сегодня, 08:16ОбществоФото: Проектная документация
Светодиодные дерево и гирлянда, а также 108 фонарей дополнительно украсят центр Нижнего Тагила к новому 2022 году. На закупку выделено 6,2 миллиона рублей.

Закупку на светодиодную гирлянду в виде звездного неба в Театральном сквере и гирлянды в виде дерева в районе администрации города, а также на размещение 108 фонариков на проспекте Ленина объявила администрация Нижнего Тагила.

Светодиодная гирлянда появится на спуске к фонтану, а дерево, не менее 2,5 метров в высоту, расположится рядом, у администрации города. Фонарики на проспекте Ленина в длину будут размером не менее 1,5 метра.

Фото:проектная документация

Исполнитель при работах не должен нарушать благоустройство и несущие городские конструкции. Работы необходимо начать с момента заключения контракта и окончить до 25 декабря 2021 года. Гарантия на все работы составит два года, дефекты подрядчик должен будет устранять за свой счет.

Контракт заключается до 31 января 2022 года, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 декабря 2021 года.

Напомним, темой новогоднего городка в Нижнем Тагиле в 2021 году выбраны герои «Союзмультфильма», так как студии исполняется 85 лет. Тендер на возведение ледового городка в Нижнем Тагиле второй год подряд выигрывает местная компания «Уралстрой-НТ».

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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