Банк24.ру: итоги 2011 года

Весь год мы искали возможность сделать банковское обслуживание быстрым, цивилизованным и необременительным. Вот что у нас получилось:

Мы первыми в стране дали доступ с мобильного телефона к расчетному счету юридического лица. Одними из первых в стране сделали банкинг доступным деловым людям с мобильного телефона на платформах iPhone и Android.

В Интернет-банке заработали новые сервисы: домашняя бухгалтерия, уведомление контрагентов, смена пин-кода по картам, заказ кредитной истории, кредитный кабинет и многое другое.

А ещё клиенты Банка24.ру получили возможность осуществлять ВСЕ банковские операции дистанционно, мы экспресс-почтой присылаем всё, что нужно (карточки, выписки, токены и справки) прямо домой или в офис. Езда в банк для предпринимателей осталась в прошлом.

Наши усилия привели к наплыву новых клиентов, похожему на эпидемию. Судите сами: В январе 2011 года Банк24.ру служил 29 тысячам юридических лиц, к декабрю их число выросло в 1,5 раза и превысило 44 000. Как минимум каждое сотое предприятие в стране - наш клиент.

Главный прирост пользователей сервисов Банка24.ру был в ключевых городах-миллионниках. По предварительным итогам 2011 года количество клиентов Банка24.ру в столице России увеличилось практически в 4 раза, в Санкт-Петербурге в 3 раза, в Новосибирске в 3,5, в Челябинске вдвое. Среднее количество ежемесячно открываемых счетов предприятий выросло с 974

штук до 1741, показав прирост 79%.

За год сеть физического присутствия выросла в два раза, если в начале 2011 года работали удаленные офисы в 6 городах, то сейчас в 12 городах. Для прирастающего количества клиентов открыты офисы в Уфе, Казани, Самаре, Тюмени, Перми, Нижнем Новгороде. Традиционно, через несколько лет работы в каждом регионе, каждое десятое предприятие открывает расчетный счет в Банк24.ру.

Этот рост и улучшения закономерно привели к тому, что за 11 месяцев 2011 года обороты предприятий в банке выросли почти в 2 раза и превысили 574 млрд. рублей.

В 2011 году рейтинговое агентство «Рус-рейтинг» повысило кредитный рейтинг Банка24.ру до уровня «ВВB+», а ГК АСВ и Банк России еще в начале года подтвердили успешное завершение финансового оздоровления банка. «РБК.Рейтинг» включил Банк24.ру в число самых прибыльных банков России. Прибыль банка за 11 месяцев 2011 года составила 379 млн. руб.