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Бюджет Нижнего Тагила на 2012 год предусматривает почти 6 миллиардов рублей. А надо минимум 9 миллиардов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бюджет Нижнего Тагила на 2012 год предусматривает почти 6 миллиардов рублей. А надо минимум 9 миллиардов

26 декабря 2011, 12:51Общество
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