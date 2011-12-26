Бюджет Нижнего Тагила на 2012 год предусматривает почти 6 миллиардов рублей. А надо минимум 9 миллиардов

Пройдемся по некоторым запланированным бюджетным расходам и суммам на них. Во-первых, в бюджете 2012 года предусмотрены средства на компенсацию льготного проезда на трамвае для пенсионеров и школьников города. Эта льгота, а стоимость проезда с ее учетом будет равна пяти рублям, будет действовать в Нижнем Тагиле весь год.

12 миллионов рублей из бюджетных денег будет потрачено на ремонт и реконструкцию очистных сооружений в оздоровительном комплексе «Антоновский», который временно свой статус потерял из-за несоответствия очистного оборудования стандартам. Помимо этого на ремонт кровли образовательных учреждений запланировано 52 миллиона рублей, и на перенос школьных столовых из подвалов в другие помещения – еще 45 миллионов рублей.

На ремонт и содержание дорого в бюджете города предусмотрена сумма 118 миллионов рублей. Депутаты сетуют на то, что эта сумма крайне мала. И вообще для удовлетворения нужд города бюджет должен быть не 5 877 664 400 рублей (5 миллиардов 800 миллионов рублей), а 9 миллиардов. Для решения этой проблемы депутататы будут подавать обращение в Законодательное собрание Свердловской области.