ГИБДД приглашает на должность инспекторов ДПС
26 декабря 2011, 11:22Общество
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Отдел ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» приглашает граждан Российской Федерации, мужчина в возрасте от 20 до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных силах, на должность инспекторов ДПС.
Наличие водительского удостоверения обязательно. Желательно высшее образование, сообщает отделение пропаганды
ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское»
По вопросу трудоустройства обращаться в группу кадров ОГИБДД по адресу: г. Н.Тагил, пр.Мира, 57, кабинет №5, телефон: 97-65-90.
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