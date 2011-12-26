Компания MINI устроила «лучший тест-драйв в мире»

По условиям конкурса, претендентам было необходимо описать в шести словах то, как они видят свой идеальный тест-драйв автомобиля MINI. Первое место занял житель города Портленд, штат Орегон, Мэтью Фостер со словами: стюардесса, соляные равнины, парашютисты, суши и Falconer (шведская метал-группа). На основе его выбора и был снят 90-секундный рекламный ролик MINI Coupe, который в ближайшее время будет показан во всех кинотеатрах США.