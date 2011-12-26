Компания MINI устроила «лучший тест-драйв в мире»
Победитель конкурса, устроенного американским отделением компании MINI в социальной сети Facebook, получил возможность провести лучший, по его мнению, тест-драйв в жизни и сняться в рекламном ролике модели Coupe.
По условиям конкурса, претендентам было необходимо описать в шести словах то, как они видят свой идеальный тест-драйв автомобиля MINI. Первое место занял житель города Портленд, штат Орегон, Мэтью Фостер со словами: стюардесса, соляные равнины, парашютисты, суши и Falconer (шведская метал-группа). На основе его выбора и был снят 90-секундный рекламный ролик MINI Coupe, который в ближайшее время будет показан во всех кинотеатрах США.
Купе MINI было представлено летом текущего года. Такой автомобиль на 29 миллиметров ниже хэтчбека и является первой моделью британского бренда, получившей активный задний спойлер, автоматически выдвигающийся на скорости 80 километров в час. На европейском рынке машина доступна с четырьмя двигателями: тремя бензиновыми 1,6-литровыми «четверками» мощностью 122, 184 и 211 лошадиных сил, а также со 143-сильным (305 Нм) турбодизелем объемом два литра.
Скриншот видеоролика MINI Coupe