На МКАДе столкнулись более 20 автомобилей
26 декабря 2011, 08:29ОбществоРОман БОТов
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Крупное ДТП произошло на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе из-за сложных погодных условий, сообщает сегодня, 26 декабря 2011 года, «Русская служба новостей» со ссылкой на Life News.
По словам очевидцев, столкновения начались с того, что одна из машин врезалась в снегоуборщик, ехавший значительно медленнее потока.
Полиция зафиксировала восемь отдельных ДТП, в которых в общей сложности пострадали более 20 машин.
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