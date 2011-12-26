На открытие главной елки в Нижний Тагил прибудут более сотни Дедов Морозов

30 декабря Деды Морозы пройдут парадом по проспекту Строителей до Театральной площади. Начнется парад у здания школы № 64.

Новогоднее шествие продлится около получаса с 16.30 до 17.00, сообщили TagilCity.ru вотделе культуры. С прибытием Дедов Морозов на Театральную площадь вледовом городке начнется праздник в честь открытия главной елки.

В параде примут участие представители школ и других учебных заведенийгорода, спорта, молодежных организаций, а также студенты средних ивысших учебных заведений – всего около 200 человек.