На открытие главной елки в Нижний Тагил прибудут более сотни Дедов Морозов
26 декабря 2011, 14:36Общество
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В Нижнем Тагиле пройдет традиционный Парад Дедов Морозов.
30 декабря Деды Морозы пройдут парадом по проспекту Строителей до Театральной площади. Начнется парад у здания школы № 64.
Новогоднее шествие продлится около получаса с 16.30 до 17.00, сообщили TagilCity.ru вотделе культуры. С прибытием Дедов Морозов на Театральную площадь вледовом городке начнется праздник в честь открытия главной елки.
В параде примут участие представители школ и других учебных заведенийгорода, спорта, молодежных организаций, а также студенты средних ивысших учебных заведений – всего около 200 человек.
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