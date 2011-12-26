На Театральной площади установили первые ледовые скульптуры (фото)
26 декабря 2011, 14:02Общество
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Сегодня днем в ледовом городке на Театральной площади установили первые ледовые скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.
Главную городскую елку нарядили еще на прошлой недели. Открытие елкипройдет 30 декабря, но праздничные огни на ней уже загорались –электрики проверяли исправность гирлянды.
Как обещают строители, до пятницы городок будет достроен, его наполнят скульптуры персонажей сказок Шарля Перро и братьев Гримм.
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