На Вагонке с осени не убирают свалку строительного мусора
26 декабря 2011, 15:32Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Несанкционированную свалку строительного мусора бордюров, остатков асфальта, бытовых отходов у домов 179 и 195 по улице Киевская активисты общественной организации «Тагил без ям» обнаружили еще в октябре.
На днях общественники проверили места свалокстроительного мусора, которые прокуратура обязала администрацию убратьеще осенью. Единственное, что изменилось в пейзаже по ул. Киевской, –снег. Свалка бордюров у реки Ежовка осталась на месте.
Свалка по улице Киевской - не единичный случай в Нижнем Тагиле. В ходе недавней проверки областной прокуратурыиРосприроднадзора в Нижнем Тагиле обнаружено 36 несанкционированныхсвалокобщим объемом свыше 600 тыс. кв.м. Прокурором в отношенииадминистрации Нижнего Тагила возбуждено дело об административномправонарушении, главе города Валентине Исаевой внесено представление опривлечении к дисциплинарной ответственности должностных лицадминистрации.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей