На Вагонке с осени не убирают свалку строительного мусора

На днях общественники проверили места свалокстроительного мусора, которые прокуратура обязала администрацию убратьеще осенью. Единственное, что изменилось в пейзаже по ул. Киевской, –снег. Свалка бордюров у реки Ежовка осталась на месте.

Свалка по улице Киевской - не единичный случай в Нижнем Тагиле. В ходе недавней проверки областной прокуратурыиРосприроднадзора в Нижнем Тагиле обнаружено 36 несанкционированныхсвалокобщим объемом свыше 600 тыс. кв.м. Прокурором в отношенииадминистрации Нижнего Тагила возбуждено дело об административномправонарушении, главе города Валентине Исаевой внесено представление опривлечении к дисциплинарной ответственности должностных лицадминистрации.