Первые снегопады прошли в регионе после трёхнедельного бесснежья

Действительно, декабрь выдался аномальным, подтверждает главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко. Лишь 3% от нормы осадков выпало с начала месяца на Среднем Урале. Синоптики не меньше остальных свердловчан надеются, что к концу года положение исправится, хотя бы частично.

И погода сделает тагильчанам долгожданный новогодний подарок, уверены метеорологи. 28 декабря должны пройти снегопады – от умеренных до сильных. А вот в новогоднюю ночь осадков уже не будет. И вообще, будет умеренно морозно – до 15 градусов ниже ноля. В первые дни нового года днём тоже будет не холодно: -5,-8.

Но ко второй половине новогодних каникул температура начнёт опускаться. И к крещению синоптики обещают более морозную погоду. Днём до -14.