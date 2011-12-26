Правительство в авральном режиме принимает документы для запуска ТО по новым правилам

Для этого чиновникам приходится работать в небывалом темпе. Как сообщил газете заместитель директора департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития Евгений Ковтун, в минувшую пятницу выпущены три документа, необходимые для запуска реформы техосмотра. По данным на пятницу, непринятыми остались два документа: требования к техникам-экспертам, которые проводят техосмотр, и приказ МВД о запуске информационной базы с данными об автомобилях, прошедших ТО. В Минэкономразвития заверяют, что они будут приняты до конца декабря.