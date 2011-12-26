Правительство в авральном режиме принимает документы для запуска ТО по новым правилам
Правительство РФ экстренно принимает нормативные акты, необходимые для вступления в силу с 1 января 2012 года закона о техосмотре. Из-за нерасторопности чиновников реформа ТО, инициированная президентом Дмитрием Медведевым, оказалась под угрозой срыва, но теперь обещают принять все необходимые подзаконные акты в срок, еще в нынешнем году. Как сообщает Коммерсант, удалось решить главную проблему, связанную с нехваткой талонов техосмотра: до 1 апреля разрешено пользоваться бланками старого образца, а Гознак к 10 января обещает напечатать 4 млн новых талончиков.
Для этого чиновникам приходится работать в небывалом темпе. Как сообщил газете заместитель директора департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития Евгений Ковтун, в минувшую пятницу выпущены три документа, необходимые для запуска реформы техосмотра. По данным на пятницу, непринятыми остались два документа: требования к техникам-экспертам, которые проводят техосмотр, и приказ МВД о запуске информационной базы с данными об автомобилях, прошедших ТО. В Минэкономразвития заверяют, что они будут приняты до конца декабря.
Решается и вопрос стоимости техосмотра для потребителей. Напомним, ранее была принята методика Федеральной службы по тарифам, на основе которой региональные власти должны установить предельную стоимость ТО. С ценой к настоящему моменту определились 39 регионов. Дороже всего техосмотр легкового автомобиля обойдется жителям Московской области - 1040 руб. (ранее около 700 руб.), дешевле всего будет стоить в Курской области и Адыгее - 300 руб. В Москве цена на техосмотр осталась на прежнем уровне - 690 руб.