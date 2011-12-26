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«Пусть не каждый станет писателем, а умение фантазировать пригодится в жизни всегда», - подведены итоги «Серой Шейки»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Пусть не каждый станет писателем, а умение фантазировать пригодится в жизни всегда», - подведены итоги «Серой Шейки»

26 декабря 2011, 11:16Общество
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