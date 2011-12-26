«Пусть не каждый станет писателем, а умение фантазировать пригодится в жизни всегда», - подведены итоги «Серой Шейки»

Начальник управления культуры Администрации города Нижний Тагил Владимир Капкан открыл праздник, поздравил детей и их родителей, пожелал успехов в творчестве. Участники праздника познакомились с лучшими конкурсными работами, посмотрели материалы, посвященные творчеству Д. Н. Мамина-Сибиряка, ответили на вопросы электронной викторины, приняли участие в играх и конкурсах, выслушали мнения и пожелания жюри.

Ежегодно по итогам конкурса издается сборник творческих работ «Были и небылицы», который вручается победителям.

В 2011 г. на конкурс было подано 363 работы от 289 участников. Обладателем Гран-При конкурса стала Насонова Валерия, учащаяся 7 класса Гимназии № 18. Другие интересные работы отмечены специальными дипломами и призами.

Пусть не каждый станет писателем, а умение фантазировать пригодится в жизни всегда сказал в своем выступлении член жюри, член Союза российских писателей Яков Васильевич Разливинский.