«Пусть не каждый станет писателем, а умение фантазировать пригодится в жизни всегда», - подведены итоги «Серой Шейки»
22 декабря, в рамках праздника «Сочинили дети сказку» состоялось торжественное подведение Шестого городского открытого конкурса детского литературного творчества «Серая Шейка». Более 200 гостей собрались в Колонном зале Центральной городской библиотеки.
Начальник управления культуры Администрации города Нижний Тагил Владимир Капкан открыл праздник, поздравил детей и их родителей, пожелал успехов в творчестве. Участники праздника познакомились с лучшими конкурсными работами, посмотрели материалы, посвященные творчеству Д. Н. Мамина-Сибиряка, ответили на вопросы электронной викторины, приняли участие в играх и конкурсах, выслушали мнения и пожелания жюри.
Ежегодно по итогам конкурса издается сборник творческих работ «Были и небылицы», который вручается победителям.
В 2011 г. на конкурс было подано 363 работы от 289 участников. Обладателем Гран-При конкурса стала Насонова Валерия, учащаяся 7 класса Гимназии № 18. Другие интересные работы отмечены специальными дипломами и призами.
Пусть не каждый станет писателем, а умение фантазировать пригодится в жизни всегда сказал в своем выступлении член жюри, член Союза российских писателей Яков Васильевич Разливинский.
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