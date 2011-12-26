Расписание новогодних массовых представлений в Нижнем Тагиле

Это будут и мероприятия у Главной елки города, и у районных елок. Начнет череду новогодних веселых мероприятий парад Дедов Морозов, которые по завершении шествия откроют Главную елку города.
Мероприятия на Главной елке Нижнего Тагила
| 30 декабря
| 16:00
| Городской парад Дедов Морозов
| 30 декабря
| 17:00
| Открытие Главной ёлки города от коллектива Дворца культуры «Юбилейный»
| 3 января
| 13:00
| Праздничная новогодняя интермедия от Детско-юношеского центра «Меридиан»
| 5 января
| 13:00
| Праздничная новогодняя интермедия
от Ленинского Дома детского творчества
| 6 января
| 13:00
| Праздничная новогодняя интермедия
от Детско-юношеского центра «Радуга»
| 7 января
| 17:00
| Праздник «Рождество»
от коллектива Городского Дворца молодёжи
| 10 января
| 13:00
| Праздничная новогодняя интермедия
от Центра детского творчества «Выйский»
| 13 января
| 17:00
| Праздник «Старый Новый Год»
от коллектива Городского Дворца детского и юношеского творчества
Представления на районных елках города
| 16:00
|Открытие Главной Ёлки Ленинского районана площади ДК «Юбилейный»
|«Открытие снежного городка» микрорайона Рудникна площади Дворца национальных культур
|Открытие Елки в микрорайоне Северный на площади ДК «Космос»
|Открытие снежного городка в микрорайоне Старательна площади ДК «Салют»
| 28 декабря
| 17:00
|Открытие Главной Ёлки Дзержинского районана площадь ДК им. И.В. Окунева
| 16:00
| Открытие Ёлки в парке Победы на ГГМ
| 30 декабря
| 18:00
| Открытие снежного городка в посёлке Сухоложский. Программа «Приключения Деда Мороза» во дворе дома по ул. Краснофлотская, 28
Представления и интермедии у елок в микрорайонах города
| Рождественские гуляния в микрорайоне Рудникна площади Дворца национальных культур
| 7 января
|Фольклорный праздник «Рождественские забавы»в Парке культуры и отдыха им. А.П. Бондина
| 8 января
| 14:00
|Программа «Рождественские гадания»в Парке культуры и отдыха им. А.П. Бондина
| 16:00
|Новогодняя интермедия в микрорайоне Северныйна площади ДК «Космос»
|Закрытие Главной Ёлки Ленинского районана площади ДК «Юбилейный»
| Концертная программа клуба «Вечёрка»в Парке культуры и отдыха им. А.П. Бондина
| 19 января
| 16:00
| Закрытие ёлки микрорайона «Северный»на площади ДК «Космос»