Рейтинг лучших мобильных подарков к Новому году

Жизнь современного человека просто невозможно представить без Интернета. Сегодня активными интернет-пользователями являются больше 2/3 жителей мегаполисов. По прогнозам статистиков эти показатели будут только расти, и уже через 4 года выходить в Сеть хотя бы раз в сутки будут 8 из 10 россиян. Интернет-комплект «ДеWWWайс» от компании МОТИВ станет отличным подарком для тех, кто окончательно запутался в сетях Всемирной паутины. Чтобы общаться или работать в Сети с помощью USB-модема от МОТИВа, не нужно быть «компьютерным гением» и разбираться в настройках Интернета: достаточно просто присоединить модем к компьютеру или ноутбуку, и установка произойдет автоматически! Основными преимуществами тарифа «ДеWWWайс» являются низкая стоимость GPRS-трафика – от 50 копеек за мегабайт – и территориальная доступность – с «ДеWWWайсом» выход в Глобальную сеть возможен везде, где есть связь МОТИВ. Приобрести Интернет-комплект «ДеWWWайс» можно в любом Офисе продаж и обслуживания Компании.