Рейтинг лучших мобильных подарков к Новому году
Выбор подарка для близких из-за предпраздничной суеты – задача не из легких! Мы попытались ее упростить, предложив несколько вариантов лучших мобильных подарков – практичных и максимально полезных! Встречайте – «чемпионы» предновогодней гонки подарков.
1 место - USB-модем
Жизнь современного человека просто невозможно представить без Интернета. Сегодня активными интернет-пользователями являются больше 2/3 жителей мегаполисов. По прогнозам статистиков эти показатели будут только расти, и уже через 4 года выходить в Сеть хотя бы раз в сутки будут 8 из 10 россиян. Интернет-комплект «ДеWWWайс» от компании МОТИВ станет отличным подарком для тех, кто окончательно запутался в сетях Всемирной паутины. Чтобы общаться или работать в Сети с помощью USB-модема от МОТИВа, не нужно быть «компьютерным гением» и разбираться в настройках Интернета: достаточно просто присоединить модем к компьютеру или ноутбуку, и установка произойдет автоматически! Основными преимуществами тарифа «ДеWWWайс» являются низкая стоимость GPRS-трафика – от 50 копеек за мегабайт – и территориальная доступность – с «ДеWWWайсом» выход в Глобальную сеть возможен везде, где есть связь МОТИВ. Приобрести Интернет-комплект «ДеWWWайс» можно в любом Офисе продаж и обслуживания Компании.
2 место - Пакеты SMS, MMS и GPRS
Общения никогда не бывает слишком много. Если дарить, то сразу пакетами! Воспользуйтесь услугой «Подарок другу» от компании МОТИВ и дарите близким дополнительные минуты, SMS, MMS, Мегабайты. Чтобы подарить «Пакет 200 SMS», достаточно отправить SMS следующего формата: десятизначный номер абонента-получателя пробел 200S. Подробную информацию об услуге смотрите на официальном сайте МОТИВа.
3 место - Музыкальный подарок
В Новый год можно не ограничиваться материальными презентами, а подарить, к примеру, хорошее настроение. С помощью услуги «АнтиПЫП» от МОТИВа установите на телефон друга зажигательную новогоднюю мелодию вместо гудков. Продлите ощущение праздника на долгое время! Для того чтобы заказать новогодний хит всех времен и народов «Jingle Bells», просто отправьте SMS на номер 1090 с текстом GFT пробел 1005424 пробел десятизначный номер абонента или зайдите на портал http://antipip.ycc.ru, выберите мелодию и кликнете на ссылку «Подарить».
Будьте оригинальны и дарите необычные подарки!
С наступающим!