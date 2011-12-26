Руководитель МЭС Урала ушел в отставку из-за критики Владимира Путина

Cвои посты покинут топ-менеджеры МЭС Урала, Федеральной сетевойкомпании, «Холдинга МРСК», «Тюменьэнерго», «Энергострим» и«Гарантирующих пластиков». Кроме того, в ближайшее время будут уволенызаместитель правления «Системного оператора» Константин Подлесный и НП«Совет рынка» Дмитрий Пономарев.

Генеральный директор МЭС Урала заявил, что решил уволиться, поскольку нехочет допустить влияния обвинений, произнесенных в его адрес, нарепутацию компании. Первый заместитель правления ФСК Александр Бобровобъяснил свою отставку тем, что выполняет решение государства, так какработает в госкомпании.

19 декабря Владимир Путин в ходе заседания комиссии по электроэнергетикеподчеркнул, что «очень огорчен» фактами вывода активов изэлектроэнергетики страны, а также непомерными доходами руководителейкомпаний соответствующей отрасли.

Владимир Путин отметил, что почти каждый второй топ-менеджерэнергосбытовых компаний оказался связан с коммерческими структурами. Поего словам, отдельные руководители «совсем оборзели». Премьер призвал«навести порядок» в отрасли и назвал вывод энергетических компаний изофшоров ключевой задачей правительства.