Серийного «царапателя» машин засек видеорегистратор

Как сообщает Инфопортал Зеленограда, от рук серийного «царапателя» уже несколько лет страдают жители 14-го микрорайона города. Автомобилисты, оставляющие свои машины на тротуаре вдоль улицы Логвиненко, от корпуса 1462 до корпуса 1448, постоянно обнаруживают на них глубокие царапины и проколотые колеса.

И вот два месяца назад злоумышленника «засек» видеорегистратор, установленный в одной из поврежденных им машин, однако в распоряжение портала эта запись попала только на днях. На ней видно, как мужчина с сумкой на плече, одетый в синие джинсы и белую куртку, быстрым шагом проходит мимо припаркованных автомобилей и проводит по ним острым предметом вдоль всего борта.