Составлен список самых опасных продуктов новогоднего стола
В преддверии праздника диетологи назвали самые опасные новогодние блюда для человека, чтобы уберечь россиян от пищевых и алкогольных отравлений.
Главными в списке оказались мандарины, сообщает KM. По словам медиков, с этими фруктами стоит быть более осторожными тем, кто страдает колитами, язвами, холециститом или гастритом. Мандарины, особенно в неумеренных количествах, оказывают негативное воздействие на слизистую кишечника и желудка.
Врачи советуют воздержаться в праздники от жирного мяса и заменить его на диетические блюда из курицы или кролика.
Также диетологи рекомендуют ограничить себя в употреблении шампанского. По их мнению, одного бокала будет достаточно, иначе не избежать изжоги, которая может омрачить весь праздник. Специалисты предупреждают, что смешивать газированные напитки с крепким алкоголем также не рекомендуется.
Не стоит употреблять много майонеза, предостерегают медики. Дело не в том, что в нем много калорий, а в том, что этот продукт очень быстро портится, особенно в теплом помещении. Врачи рекомендуют или съедать блюда с майонезом в самом начале праздника, или заменять их салатами с растительным маслом.