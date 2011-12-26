Составлен список самых опасных продуктов новогоднего стола

Главными в списке оказались мандарины, сообщает KM. По словам медиков, с этими фруктами стоит быть более осторожными тем, кто страдает колитами, язвами, холециститом или гастритом. Мандарины, особенно в неумеренных количествах, оказывают негативное воздействие на слизистую кишечника и желудка.

Врачи советуют воздержаться в праздники от жирного мяса и заменить его на диетические блюда из курицы или кролика.

Также диетологи рекомендуют ограничить себя в употреблении шампанского. По их мнению, одного бокала будет достаточно, иначе не избежать изжоги, которая может омрачить весь праздник. Специалисты предупреждают, что смешивать газированные напитки с крепким алкоголем также не рекомендуется.