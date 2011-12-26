Тагильчанку Татьяну Вирясову отметили за материнскую доблесть

В ходе церемонии награждения начальник управления социальной защиты по Дзержинскому району Маргарита Поводырь отметила значимость данной награды, которой с 1 января 2007 года в Свердловской области поощряются матери за воспитание пяти и более детей.

Всего в Дзержинском районе знаком «Материнская доблесть» награждены 33 многодетных матери, из них одна женщина – знаком отличия 1 степени (за воспитание 12 детей), одна – знаком отличия 2 степени (за воспитание 8 детей), 31 женщина района – знаком 3 степени.

Из 33 награжденных 12 многодетных матерей – работницы ОАО «НПК «Уралвагонзавод». Поэтому не случайно вручение знака отличия Татьяне Ивановне состоялось в музее ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод».

Воспитывая пятерых дочерей – Наталью, Марину, Светлану, Ольгу и Александру, которые уже получили или получают высшее образование, многодетная мама трудилась на УВЗ на ответственной и сложной должности главного технолога. В характеристике Татьяне Вирясовой отмечается, что она - самый активный организатор культмассовых мероприятий в отделе.

Коллеги и друзья, пришедшие поздравить Татьяну Ивановну с наградой, также отмечают ее душевную молодость, доброту, неугомонность и оптимизм. От лица ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» специалист по социальной работе Анна Семиколенных вручила многодетной матери Татьяне Вирясовой ценный подарок.