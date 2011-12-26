Toyota запустила в производство новый гибрид

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании, производство будет осуществляться на заводе в префектуре Ивате. Ежемесячные продажи модели в Японии планируется довести до 12 тыс. автомобилей.

Напомним, что этот автомобиль компакт-класса оснащен 1,5-литровым силовым агрегатом (74 л.с.) и электромотором (61 л.с.) и потребляет всего 1 л бензина на 35,4 километра. Длина нового гибрида составляет 3995 мм при длине колесной базы в 2550 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1445 миллиметра. Заявленный разгон с нуля до 100 км/ч занимает 10,7 секунды.

Стоимость новинки в Японии будет составлять от 1,89 млн иен (порядка $24,2 тыс.) до 2,68 млн иен ($34,3 тыс.) в зависимости от комплектации.

Алексей Гусев