Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов предлагает запретить продажу пиротехники

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов выступил за полный запрет на розничную продажу пиротехники. Свою инициативу он объяснил тем, что каждый год в период новогодних праздников десятки детей получают увечья из-за бесконтрольного использования петард, фейерверков, салютов и других подобных изделий, передает «Утро.ру».