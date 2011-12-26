Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов предлагает запретить продажу пиротехники
26 декабря 2011, 16:34ОбществоВалерия Лошкарева
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Астахов выступил за запрет продажи петард, фейерверков и других подобных изделий. Свою инициативу он объяснил тем, что каждый год в этот период десятки детей получают увечья.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов выступил за полный запрет на розничную продажу пиротехники. Свою инициативу он объяснил тем, что каждый год в период новогодних праздников десятки детей получают увечья из-за бесконтрольного использования петард, фейерверков, салютов и других подобных изделий, передает «Утро.ру».
Астахов также обратил внимание на то, что пиротехническая продукция зачастую оказывается контрафактной и используется не по назначению (с нарушением правил эксплуатации). Уполномоченный подчеркнул необходимость жесточайшего контроля соответствующих органов за магазинами и, в частности, продавцами, желающими получить прибыль с продажи несовершеннолетним взрывоопасных веществ, сообщает «ФедералПресс».
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