В Борисоглебске открыт новый способ выращивания растений

Начнем с того, что вся эта история началась шесть лет назад. Как раз тогда приятели, выгуливая своих собак в лесу, случайно заметили, как в пенек упал желудь. Вы, наверное, решили, что в этой истории нет ничего необычного, и говорить об этом нет смысла. Но благодаря своему интересу мужчины стали наблюдать за этим пеньком. Их удивило то, что желудь стал врастать в пенек, а затем из этого пня начало расти дерево. Больше всего пчеловодов удивило то, что росло дерево с невероятной скоростью. И представьте себе, как ни трудно в это поверить но, сейчас шестилетнее дерево по размерам не отстает от столетнего дуба.

Сейчас авторы изобретения из поселка Борисоглебска уверены, что в выкорчевывании старых пней нет необходимости, так как они могу приносить пользу. Любые старые пеньки могут быть полезны как своеобразный инкубатор для выращивания растений.

Немало времени Юрий Попов и Александр Никульников провели в библиотеках, в результате они выяснили, что более простого открытия и быть не может, но при этом по оригинальности опережающее все другие открытия в отрасли растениеводства. Только подумайте, куда может быть проще, чем бросить семечку в пенек, на такой поступок способен даже ребенок.

Долго изучая этот случай Александр Попов, автор изобретения, сделал вывод, что если бы этот желудь упал произвольно, то этого открытия не было. Он упал исключительно определенным образом, и еще он был проросшим. Но и это еще не все, существует множество нюансов, способствующих приросту корневой системы того самого желудя с пнем.

Для того что бы доказать свои убеждения, пчеловоды решили провести эксперимент. В главной роли выступали грецкий орех и пенек клена. И снова получилось то же самое. Орех начал с невероятной скоростью расти.

«Таким способом можно вырастить любое растение, например, кофейное дерево. Для этого достаточно купить в магазине кофе в зернах, только не обжаренный, и посадить его в пень. И вы увидите, что через определенный промежуток времени у вас вырастит настоящее кофейное дерево. Может быть, дерево будет без плодов, но листья и ствол будут как у обычного кофейного дерева», - вот таким советом поделился Борис Никульников.