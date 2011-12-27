Верховный суд объяснил водителям, как оспорить видеофиксацию
27 декабря 2011, 03:00ОбществоРОман БОТов
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В Верховном суде подготовили проект постановления, регламентирующего возможность оспорить видеофиксацию. Если в момент зафиксированного нарушения, совершенного на автомобиле, его владелец не находился за рулем, ему нужно предъявить суду доказательства этого. Таким доказательством может стать доверенность на право управления автомобилем или полис ОСАГО, в который, помимо владельца авто, вписаны другие лица.
Обвиняемый также может предъявить свидетелей того, что он в момент нарушения находился в другом месте.
Впрочем, ни одно из этих доказательств не означает автоматическую отмену штрафа: суд оставляет за собой право тщательно проверить предъявленное.
Стоит иметь в виду: самое глупое, что автовладелец может сделать при в таком правонарушении, – это ложно заявить об угоне машины. Факт угона также будет проверен судом, и если он не подтвердится, водитель рискует получить обвинение в ложном доносе. Штраф за правонарушение при этом все равно придется заплатить.
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