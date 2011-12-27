Верховный суд объяснил водителям, как оспорить видеофиксацию

Обвиняемый также может предъявить свидетелей того, что он в момент нарушения находился в другом месте.

Впрочем, ни одно из этих доказательств не означает автоматическую отмену штрафа: суд оставляет за собой право тщательно проверить предъявленное.

Стоит иметь в виду: самое глупое, что автовладелец может сделать при в таком правонарушении, – это ложно заявить об угоне машины. Факт угона также будет проверен судом, и если он не подтвердится, водитель рискует получить обвинение в ложном доносе. Штраф за правонарушение при этом все равно придется заплатить.