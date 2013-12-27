Audi потратит на свое развитие 22 миллиарда евро
Компания Audi в период с 2014 по 2018 год вложит в свое развитие в общей сложности 22 миллиарда евро. Эта станет крупнейшей инвестиционной программой в истории немецкого автопроизводителя.
Для реализации инвестиционной программы 16 миллиардов евро планируется взять из основных активов компании, а оставшиеся шесть миллиардов составят капитализированные расходы на разработку. Около 70 процентов всех средств производитель намерен потратить на модернизацию и расширение модельного ряда, а также на различные новые технологии, включая создание экономичных силовых установок.
В Audi рассчитывают к 2020 году увеличить число выпускаемых моделей с нынешних 49 до 60, а также довести общее количество продаваемых автомобилей до двух миллионов штук в год.
По словам представителей Audi, одними из будущих серийных новинок станут гибридная и газовая версии пятидверного хэтчбека Audi A3 Sportback, компактный кроссовер Q1, а также купе TT следующего поколения, дебют которого намечен на следующий год. Впоследствии к линейке присоединятся кроссоверы Q4 и Q6, а также большой внедорожник Q8.
Помимо этого, в Audi намерены расширять свои производственные возможности. Так, в 2016 году будет запущен первый собственный завод марки в Северной Америке (расположится в Мексике и займется сборкой кроссоверов Q5), а за год до этого возобновится работа предприятия в Бразилии. Также у компании появится площадка в Китае, а заводы в немецком Ингольштадте, Некарсульме и венгерском Дьёре будут серьезно модернизированы.