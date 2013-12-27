Chevrolet Niva подорожает с нового года
Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» с 1 января 2014 года повысит цены на внедорожник Chevrolet Niva. Стоимость всех пяти комплектаций модели возрастет на десять тысяч рублей. По словам производителя, повышение цен связано «с удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами».
Внедорожник предлагается в России с полным приводом, 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой. Базовая комплектация «Нивы» включает усилитель руля, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники и центральный замок.
Chevrolet Niva следующего поколения получит 1,8-литровый бензиновый двигатель производства компании Peugeot. Агрегат будет развивать 135 лошадиных сил (по другим данным, отдача составит 125 сил) и 170 Нм крутящего момента. Кроме того, модель получит переднеприводную версию и автоматическую коробку передач.
Премьера новой «Нивы» состоится в 2014 году на Московском автосалоне. Сборка внедорожников начнется в декабре 2015 года на новом заводе в особой экономической зоне «Тольятти».