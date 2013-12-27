Chevrolet Niva подорожает с нового года

Внедорожник предлагается в России с полным приводом, 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой. Базовая комплектация «Нивы» включает усилитель руля, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники и центральный замок.

Chevrolet Niva следующего поколения получит 1,8-литровый бензиновый двигатель производства компании Peugeot. Агрегат будет развивать 135 лошадиных сил (по другим данным, отдача составит 125 сил) и 170 Нм крутящего момента. Кроме того, модель получит переднеприводную версию и автоматическую коробку передач.