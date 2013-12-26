Citroen C4 Cactus появится через полгода
26 декабря 2013, 06:12ОбществоРОман БОТов
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PSA Peugeot-Citroen начнёт серийное производство нового C4 Cactus уже в июне 2014 года на мощностях мадридского завода. О таком решении сообщил генеральный директор испанского отделения Citroen Альфредо Вила. Было также объявлено о начавшемся производстве предсерийной версии автомобиля.
Citroen C4 Cactus возьмёт за основу концепт Cactus, показанный на последнем Франкфуртском автосалоне. В Cactus французский производитель сделал упор на низкий расход топлива, на высокие технологии (концепт предполагает наличие Интернет-соединения в автомобиле) и на необычный дизайн (кузов украшен мягкими вставками). Peugeot-Citroen возлагают большие надежды на новую модель и с помощью Cactus надеются поправить сложную экономическую ситуацию в компании.
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