Citroen C4 Cactus появится через полгода

Citroen C4 Cactus возьмёт за основу концепт Cactus, показанный на последнем Франкфуртском автосалоне. В Cactus французский производитель сделал упор на низкий расход топлива, на высокие технологии (концепт предполагает наличие Интернет-соединения в автомобиле) и на необычный дизайн (кузов украшен мягкими вставками). Peugeot-Citroen возлагают большие надежды на новую модель и с помощью Cactus надеются поправить сложную экономическую ситуацию в компании.