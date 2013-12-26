Дед Мороз и Снегурочка переехали в офисы МОТИВа
26 декабря 2013, 15:35ОбществоПавел Сидоренко
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 28 по 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка будут встречать горожан в офисах компании МОТИВ и дарить подарки!
Всем посетителям офисов сказочные герои будут дарить мандарины и сладкие призы, а также радовать необычными розыгрышами и викторинами. Горожане смогут посоревноваться в конкурсах на самый громкий рингтон, на лучшее новогоднее стихотворение и на самый красивый танец снежинки. Умельцы смогут показать свое мастерство и поучаствовать в конкурсе на самую красивую снежинку, сделанную своими руками.
За победу в конкурсах Дед Мороз и Снегурочка будут дарить яркие и полезные подарки!
Заходите всей семьей в гости к сказочным героям в офисы компании МОТИВ по следующим адресам:
28 декабря с 14:00 до 16:00 и 30 декабря с 16:30 до 18:30 на пр. Вагоностроителей, 24,
29 декабря с 14:00 до 16:00 и 31 декабря с 13:00 до 15:00 на пр. Ленина, 69.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей