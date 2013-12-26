Дед Мороз и Снегурочка переехали в офисы МОТИВа

Всем посетителям офисов сказочные герои будут дарить мандарины и сладкие призы, а также радовать необычными розыгрышами и викторинами. Горожане смогут посоревноваться в конкурсах на самый громкий рингтон, на лучшее новогоднее стихотворение и на самый красивый танец снежинки. Умельцы смогут показать свое мастерство и поучаствовать в конкурсе на самую красивую снежинку, сделанную своими руками.

За победу в конкурсах Дед Мороз и Снегурочка будут дарить яркие и полезные подарки!

Заходите всей семьей в гости к сказочным героям в офисы компании МОТИВ по следующим адресам:

28 декабря с 14:00 до 16:00 и 30 декабря с 16:30 до 18:30 на пр. Вагоностроителей, 24,