Ferrari рассекретили новый двигатель F1
26 декабря 2013, 06:14ОбществоРОман БОТов
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Итальянская компания рассказала о новом двигателе V6 для Формулы-1 сезона 2014 года. Презентация прошла в городе Маранелло. Видеоряд сопровождался звуком нового мотора, и как утверждают очевидцы, он радикально отличается от того, как звучали Ferrari раньше.
Инженеры из Scuderia Ferrari использовали гибридную систему ERS - мощность новой силовой установки выросла до 800 лошадиных сил. Особое внимание при разработке нового двигателя конструкторы уделяли проблеме облегчения веса и понижения расхода топлива – в грядущем сезоне масса горючего в болидах Формулы не должна превышать 100 килограммов. Но и на сегодняшний день работа над новым болидом продолжает идти; полным ходом – на современном этапе силы инженеров направлены на доработку систем охлаждения.
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