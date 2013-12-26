Ferrari рассекретили новый двигатель F1

Инженеры из Scuderia Ferrari использовали гибридную систему ERS - мощность новой силовой установки выросла до 800 лошадиных сил. Особое внимание при разработке нового двигателя конструкторы уделяли проблеме облегчения веса и понижения расхода топлива – в грядущем сезоне масса горючего в болидах Формулы не должна превышать 100 килограммов. Но и на сегодняшний день работа над новым болидом продолжает идти; полным ходом – на современном этапе силы инженеров направлены на доработку систем охлаждения.