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Hyundai и Kia заплатят 395 миллионов долларов за обман клиентов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hyundai и Kia заплатят 395 миллионов долларов за обман клиентов

26 декабря 2013, 06:04ОбществоРОман БОТов
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