Hyundai и Kia заплатят 395 миллионов долларов за обман клиентов

Дело против двух компаний было заведено в ноябре 2012 года, когда расследование Агентства по охране окружающей среды США (EPA) показало, что сведения о расходе горючего, предоставляемые производителями, не соответствуют реальным показателям. Выяснилось, что за 100 километров пробега автомобили в среднем потребляют на 0,7-1,5 литра больше, чем было заявлено корейцами. Нарушения были найдены в технических данных 13 моделей Kia и Hyundai, продававшихся в США с 2011 по 2013 год. Всего компаниями было реализовано около 900 тысяч таких машин.