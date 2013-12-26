Hyundai и Kia заплатят 395 миллионов долларов за обман клиентов
Компании Hyundai и Kia согласились выплатить компенсацию в размере 395 миллионов долларов своим американским клиентам. Производители заплатят эту сумму в рамках урегулирования коллективного иска, поданного на южнокорейские фирмы за фальсификацию данных о расходе топлива своих моделей. Об этом сообщает агентство Reuters.
Дело против двух компаний было заведено в ноябре 2012 года, когда расследование Агентства по охране окружающей среды США (EPA) показало, что сведения о расходе горючего, предоставляемые производителями, не соответствуют реальным показателям. Выяснилось, что за 100 километров пробега автомобили в среднем потребляют на 0,7-1,5 литра больше, чем было заявлено корейцами. Нарушения были найдены в технических данных 13 моделей Kia и Hyundai, продававшихся в США с 2011 по 2013 год. Всего компаниями было реализовано около 900 тысяч таких машин.
В итоге компаниям были предъявлены обвинения в недобросовестной конкуренции, мошенничестве, нарушении закона о рекламе, нарушении гарантий, введении клиентов в заблуждение и неправомерном обогащении.
Представители обеих фирм согласились с претензиями и принесли извинения. Некорректные данные о расходе они объяснили неправильной технологией измерений, которую уже заменили на более современную и точную.
Несмотря на то, что изначальный общий размер возмещения ущерба составлял 775 миллионов долларов, компания Hyundai заплатит своим клиентам 210 миллионов долларов, а Kia – 185 миллионов.