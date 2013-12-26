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Инициативные группы объединились: «Юрьев Камень и поселок Первомайский защищать будем вместе»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инициативные группы объединились: «Юрьев Камень и поселок Первомайский защищать будем вместе»

26 декабря 2013, 16:05Общество
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