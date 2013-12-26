Инициативные группы объединились: «Юрьев Камень и поселок Первомайский защищать будем вместе»

Накануне состоялась встреча активистов по поводу парка «Юрьев Камень». Были приглашены те, кто участвовал в прошлом процессе. Светлана Ивановна Гомжина, кандидат биологических наук, заявила, что Конституция на данном этапе не предусматривает сохранение природных богатств. Кроме того, она повторила свою мысль о том, что из закона об экологической экспертизе было убрано важное ядро, с помощью которого активисты сейчас могли бы защищаться. Оценка воздействия на окружающую среду была отменена, сообщает специалист. Не трудно догадаться, к чему это может привести.

У нас настолько быстро меняются законы, что того и гляди : приедут завтра и построят химический завод рядом с поселком Висим. При этом никого не известят и не спросят об этом местных жителей говорит Андрей Волегов.

Отзыв лицензии, которую получают компании на разработку или строительство, довольно сложная процедура. Мнение людей, мнение активистов и инициативных групп в данном случае не учитывается. В этом и есть серьезная проблема – реальных юридических рычагов в этом направлении нет.

По словам одного из активистов, в Министерстве природы Свердловской области предложили территорию «будущего» карьера огородить, а остальное будет лесопарковой зоной. Даже человек, не разбирающийся в особенностях данной темы, понял бы, что такое решение не должно озвучиваться всерьез.

19 декабря состоялось заседание депутатской комиссии Горноуральского городского округа, на котором был рассмотрен вопрос о том, что все «суды» проиграны (Свердловский арбитражный суд 30 августа и апелляция – 12 ноября в Перми). Последняя процедура назначена на 4 февраля 2014 года, но 25 ноября для москвичей была восстановлена лицензия.

Помимо проведения заседаний двух Дум (городской и пригородной), сейчас активисты предложили главе Горноуральского городского округа обратиться в прокуратуру для отмены решения о переводе лесов из защитных в эксплуатационные. В настоящее время инициативная группа разрабатывает план действий по защите природных богатств.

Совершенно справедливые требования активистов оставить парки и заповедники в покое находят пооддержку с самых неожиданных сторон. Например, их поддерживают строители коттеджей и дачных поселков, для которых красота местности является едва ли ен основным показателем. На сайте, где можно приобрести земельный участок, скорее всего, тоже скоро появятся открытые письма.