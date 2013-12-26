Lexus показал еще одну деталь спорт-купе
26 декабря 2013, 06:07ОбществоРОман БОТов
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Спортивное купе от Lexus будет показано в январе 2014 года на Североамериканском международном автосалоне в Детройте.Ранее Lexus уже публиковал один тизер нового купе.
Представители компании Lexus заявляют, что новое спортивное купе F-серии обещает водителю яркий, смелый опыт, свойственный автомобилям Lexus с приставкой F.
Осталось дождаться премьеры, чтобы подтвердить или отпровергнуть такие заявления.
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