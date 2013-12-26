«Мы - россияне!»: в Нижнем Тагиле обсудили вопросы межнациональных отношений

По данным Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», в Нижнем Тагиле и городском округе зарегистрировано 18,5 тыс. иностранных граждан, временно проживающих на территории РФ. Существенного влияния на криминальную ситуацию в городе они не оказывают. В этом году иностранными гражданами совершено 0,5% от общего числа преступлений. За административные правонарушения в 2013-м в спецприемнике находился 261 мигрант.

В Нижнем Тагиле действуют семь общественных и три религиозные организации, созданные на национальной основе. Большинство из них имеет большой опыт работы, первая создана еще в 1989 году. Начальник отдела по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Татьяна Сащенко проинформировала собравшихся о направлениях взаимодействия и задачах, которые необходимо будет решать в следующем году. Так, в перспективе создание молодежных и женских клубов, организация спортивного фестиваля, использование Интернет-пространства и пр. Традиционный фестиваль национальных культур получит новое звучание. Планируется проводить его впредь в День России, на открытых площадках города. Новый девиз фестиваля – «Мы – россияне».

По словам Главы города, большой объем ремонтных и строительных работ на территории Нижнего Тагила потребует и в дальнейшем привлечения иностранной рабочей силы. Для этого необходимо проработать ряд вопросов, в том числе обеспечения условий проживания трудовых мигрантов, использования Интернет-ресурса для размещения компаниями-исполнителями услуг информации о наличии иностранной рабочей силы. Кроме того, по мнению Сергея Носова, в работе в сфере межнациональных отношений не должно быть формализма, особенно это касается взаимодействия с молодежной аудиторией.