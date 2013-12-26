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«Мы - россияне!»: в Нижнем Тагиле обсудили вопросы межнациональных отношений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Мы - россияне!»: в Нижнем Тагиле обсудили вопросы межнациональных отношений

26 декабря 2013, 09:20ОбществоЕвгения
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