Поздравляем вас с наступлением Нового года.
26 декабря 2013, 13:45ОбществоАлександра Логинова
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Здравствуйте, уважаемый Заказчик! Поздравляем вас с наступлением Нового года. Желаем, чтобы в наступающем году сбылись все ваши мечты.
Здравствуйте, уважаемый Заказчик!
Поздравляем вас с наступлением Нового года.
Желаем, чтобы в наступающем году сбылись все ваши мечты.
В том числе, ваше благосостояние возросло до ожидаемого вами уровня. Ведь от вашего благосостояния зависит количество ваших заказов, и, как следствие, наше благосостояние.
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