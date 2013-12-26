Здравствуйте, уважаемый Заказчик!

Поздравляем вас с наступлением Нового года.

Желаем, чтобы в наступающем году сбылись все ваши мечты.

В том числе, ваше благосостояние возросло до ожидаемого вами уровня. Ведь от вашего благосостояния зависит количество ваших заказов, и, как следствие, наше благосостояние.

Не забывайте заказать квартальные календари! Благодаря нашему новому сайту вы можете создать их дизайн самостоятельно, онлайн. А также воспользоваться одним из наших шаблонов или через сайт заказать разработку нашим дизайнерам.

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