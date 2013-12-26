Россия проголосовала за Ford Mustang

В 2015 году, спустя почти 50 лет, на протяжении которых модель производилась в США, Ford Mustang впервые будет доступен в Европе. Более 9 миллионов автомобилей Mustang было продано с момента его появления на рынке в 1964 году. Это шестое поколение легендарного автомобиля, который в следующем году отметит свой полувековой юбилей.