Россия проголосовала за Ford Mustang
26 декабря 2013, 06:11ОбществоРОман БОТов
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Компания Ford Sollers подвела итоги голосования за появление в России нового Ford Mustang.Около 42 000 российских потребителей приняли участие в голосовании. Более 35 000 участников опроса отдали свои голоса в поддержку маскалкара Mustang.
Финальное решение о выводе Ford Mustang на российский рынок будет принято Ford Sollers в 2014 году.
В 2015 году, спустя почти 50 лет, на протяжении которых модель производилась в США, Ford Mustang впервые будет доступен в Европе. Более 9 миллионов автомобилей Mustang было продано с момента его появления на рынке в 1964 году. Это шестое поколение легендарного автомобиля, который в следующем году отметит свой полувековой юбилей.
Европейские покупатели нового Mustang смогут выбрать из двух вариантов двигателей: 5,0-литровый двигатель V8 и новый экономичный 2,3-литровый двигатель EcoBoost. Mustang нового поколения призван обеспечить мощность, динамику и комфорт наивысшего класса.
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