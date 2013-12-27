Седан Honda City получил обвес от Mugen
27 декабря 2013, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Cпециальная серия City Mugen limited edition, тираж которой составит всего 20 экземпляров, создана на основе модификации 1,5 EL AT. Автомобиль предложат только в белом цвете с измененной решеткой радиатора, накладками на пороги и бамперы, спойлером на крышке багажника и особым дизайном колесных дисков.
Автомобиль оснащается 1,5-литровым мотором i-VTEC мощностью 120 л.с. (145 Нм) и пятиступенчатой автоматической трансмиссией.
Продажей Honda City Mugen займутся 29 дилерских центров Honda на Филиппинах. Цена новинки составит около 22 000 долларов США.
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