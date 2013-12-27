Седан Honda City получил обвес от Mugen

Седан Honda City получил обвес от Mugen

Cпециальная серия City Mugen limited edition, тираж которой составит всего 20 экземпляров, создана на основе модификации 1,5 EL AT. Автомобиль предложат только в белом цвете с измененной решеткой радиатора, накладками на пороги и бамперы, спойлером на крышке багажника и особым дизайном колесных дисков. Автомобиль оснащается 1,5-литровым мотором i-VTEC мощностью 120 л.с. (145 Нм) и пятиступенчатой автоматической трансмиссией. Продажей Honda City Mugen займутся 29 дилерских центров Honda на Филиппинах. Цена новинки составит около 22 000 долларов США. © RunetAuto

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