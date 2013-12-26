Сергей Носов: «Акцент – на эффективность работы малого бизнеса»

В 2013 году, по информации заместителя начальника ГУФСИН России по Свердловской области Сергея Ванга, было заключено 60 договоров с организациями малого и среднего бизнеса на выпуск продукции и оказание услуг. Служба исполнения наказаний готова сотрудничать с предпринимателями и в дальнейшем, в том числе по производству новых видов изделий. В связи с дефицитом заказов возникает проблема с социальной реабилитации осужденных, кроме того, пустуют производственные площади.

Об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в благотворительной деятельности доложил и.о. президента Торгово-промышленной палаты города Юрий Ройтман. Он отметил предприятия и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают различные виды спонсорской помощи творческим коллективам, спортивным и общественным организациям, школам, детдомам.

Что касается новогоднего оформления фасадов организаций потребительского рынка, то, по оценке начальника управления промышленной политики и развития предпринимательства Андрея Седых, в прошлом году эта сфера бизнеса была активнее. На этой неделе будут подведены итоги городского конкурса, на который от 26 организаций потребительского рынка подано 44 заявки.

Определяя задачи на 2014 год, Глава Нижнего Тагила подчеркнул: акцент будет сделан на вопросе эффективности работы малого бизнеса. Особое внимание будет уделено дисциплине налоговых платежей организаций этой сферы.