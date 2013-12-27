Skoda подтвердили разработку новых моделей

Руководитель компаниии сказал, что новый кроссовер отойдёт от существующих норм - как в своё время сделал более дешёвый Yeti, но дизайн модели будет более сдержанным. Что касается новой версии Octavia, её построят по образцу Volkswagen CC. Поэтому, несмотря на нововведение, модельный ряд Skoda не собирается расставаться с классической Octavia.