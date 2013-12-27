Skoda подтвердили разработку новых моделей
27 декабря 2013, 02:00ОбществоРОман БОТов
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В модельном ряду чешской компании в скором времени появятся ещё один спортивный кроссовер и принципиально новая версия Octavia. О готовящихся новинках пока известно очень мало, однако глава Skoda – Винфрид Вэхланд подтвердил, что обе модели находятся в стадии активной разработки. Спортивный SUV будет похож на Range Rover Evoque.
Руководитель компаниии сказал, что новый кроссовер отойдёт от существующих норм - как в своё время сделал более дешёвый Yeti, но дизайн модели будет более сдержанным. Что касается новой версии Octavia, её построят по образцу Volkswagen CC. Поэтому, несмотря на нововведение, модельный ряд Skoda не собирается расставаться с классической Octavia.
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