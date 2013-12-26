Стоянка по четным и нечетным числам: в 2014 году в Нижнем Тагиле появятся новые знаки

Так, вчера стало известно, что в нашем городе появятся знаки, которые до сих пор не были установлены по определенным причинам. Это знак «Стоянка и остановка запрещены по четным/нечетным числам». Ориентировочно, временные рамки для Нижнего Тагила следующие: с 22:00/23:00 до 6:00/7:00 утра.

То есть в ночное время определенные улицы будут свободны от автомобилей. К эвакуаторам, которые уже в количестве трех штук имеются у организации «Тагилдорстрой», присоединится еще и видеофиксатор – «Паркон». Он предназначен для выявления нарушений правил стоянки и остановки (в том числе нарушений по пунктам ПДД, вступившим в силу с 1 июля 2012 года) с последующей автоматической обработкой данных на центральном посту.

В настоящее время происходит окончательное согласование, которое продлится до 15 января. Вопрос активно обсуждают в ГИБДД и в администрациях других районов города. После этого периода, по словам Никиты, начнется работа по воплощению задуманного в реальность.