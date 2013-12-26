Тагильчане, давайте вспомним детство! Центральная библиотека приглашает на игротеку
26 декабря 2013, 17:55Общество
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Центральная городская библиотека 4 января приглашает тагильчан и гостей города на открытие игротеки, которое состоится в 12:00.
Тагильчан ждет много увлекательных современных настольных игр, атмосфера праздника и детства. Тем, кто устал от новогодних застолий, будет приятно провести время в теплой компании и попробовать свои силы в интеллектуальных, стратегических, классических настольных, коммуникативных играх.
Занятие по душе найдут взрослые и дети, знатоки настольных игр и новички. Всем участникам обеспечены положительные эмоции.
Приходите поодиночке, семьями и веселыми компаниями! Ждем вас с 12 до 17.00 по адресу: пр. Строителей, 1а.
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