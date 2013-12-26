Тагильчане, давайте вспомним детство! Центральная библиотека приглашает на игротеку

Тагильчан ждет много увлекательных современных настольных игр, атмосфера праздника и детства. Тем, кто устал от новогодних застолий, будет приятно провести время в теплой компании и попробовать свои силы в интеллектуальных, стратегических, классических настольных, коммуникативных играх.