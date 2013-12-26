В управляющих компаниях Свердловской области полно мошенников: незаконно собрано более 70 млн рублей

Начальник управления ГЖИ Алексей Россолов в своем докладе озвучил некоторую статистическую информацию. Так, за 2013 год поступило 7518 (!) обращений от граждан, сообщавших о нарушениях порядка начисления платы за коммунальные услуги. Этот показатель стал в 6,5 раз больше по сравнению с прошлым годом. Управляющие компании незаконным способом обогатились прилично: на сумму более 70 миллионов рублей.

Более 30 тысяч человек и юридических лиц обратились с жалобами на содержание и ремонт домов. Проверки только доказали несправедливость: более 40,5 тысяч нарушений было выявлено в деятельности компаний. А общая сумма штрафов для них составила почти 43 миллиона рублей.

Более полутора тысяч нарушений было выявлено в подготовке жилья к отопительному сезону. Да, для многих и сейчас эта тема достаточно актуальна: батареи не греют, воду отключают. Внеплановые проверки стали причиной возбуждения административных дел.

По поручению прокуратуры Свердловской области специалисты Госжилинспекции проверили достоверность информации, предоставляемой по данному вопросу отдельными управляющими организациями, в том числе сведений, содержащихся в оформленных на жилые дома паспортах готовности к зиме. Контрольные мероприятия были проведены в отношении 60 управляющих компаний. В ходе обследования 273 многоквартирных домов выявлено 2262 нарушения технического состояния жилищного фонда и его инженерного оборудования. Факты отсутствия оформленных паспортов готовности к зиме подтвердились в 33 из 273 проверенных домах. Техническое состояние 178 многоквартирных домов не соответствовало информации, содержащейся в паспортах готовности к зиме. В отношении управляющих компаний и должностных лиц, допустивших указанные нарушения, составлено 60 протоколов об административных правонарушениях.

Отдельный акцент был сделан на соблюдении организациями, осуществляющими управление жилфондом, требований Стандарта раскрытия информации. Общая сумма штрафных санкций, назначенная по фактам данных нарушений, составила 25 млн. рублей. Шесть должностных лиц дисквалифицировано, еще 6 административных дел находятся на рассмотрении у мировых судей.

Практика применения мер по дисквалификации должностных лиц способствует устранению с рынка управления многоквартирными домами нерадивых руководителей управляющих компаний отметил Алексей Россолов.

Он сообщил, что уже сегодня, не дожидаясь решения мировых судей о дисквалификации, кресло руководителя управляющей компании покинула директор ООО «УК СтройСервис» Галина Ямщикова (г. Нижний Тагил). Городской портал TagilCity.ru, кстати, публиковал информацию о том, как данная управляющая компания нарушала права жильцов.

В заключение Алексей Россолов напомнил о том, что в 2013 году в перечень организаций, в работе которых выявлено наибольшее количество нарушений в сфере эксплуатации и содержания жилищного фонда в расчете на 1000 кв. м. обслуживаемого жилищного фонда, а также имеющих наибольший процент неисполненных предписаний попало 20 организаций. Ознакомиться с данным списком можно на официальном сайте Госжилинспекции.