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В управляющих компаниях Свердловской области полно мошенников: незаконно собрано более 70 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В управляющих компаниях Свердловской области полно мошенников: незаконно собрано более 70 млн рублей

26 декабря 2013, 17:15Общество
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