Verso станет первой Toyota с двигателем BMW
26 декабря 2013, 06:09ОбществоРОман БОТов
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Toyota оснастит минивэн Verso дизельным силовым агрегатом от BMW в рамках соглашения о сотрудничестве компаний. Компании заявляют, что это первый шаг к сотрудничеству в сфере «технологий нового поколения». Toyota рассказали и о новом двигателе: 1,6-литровый D-4D будет развивать 112 лошадиных сил.
Для новой силовой установки компании пришлось переработать систему трансмиссии и усовершенствовать систему Start-Stop.
Производство Toyota с баварским мотором начнётся уже в январе следующего года на заводе в Турции. Комментируя это событие, представитель Toyota отметил, что гибридные технологии остаются важной частью стратегии японской компании, однако «чистый дизель» имеет не менее важное значение для Европы.
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