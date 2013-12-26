Встречаем Новый год всей Планетой!

Новый год полон чудес. А чудеса часто происходят благодаря техническому прогрессу. Мы остаемся на связи с близкими, невзирая на расстояния. Путешествуем по всему свету, не покидая дом.

Современные телекоммуникационные сервисы помогают нам решать повседневные дела быстро и с комфортом и делиться прекрасными мгновениями со своими близкими и друзьями!

Компания «Планета» каждый день, и в будни, и в праздники, рада делать вашу жизнь ярче, насыщеннее, интереснее!

В канун новогодних праздников мы вспоминаем все лучшее, чтобы было в уходящем году, и с уверенностью смотрим в год наступающий.

Новые возможности общения

Для интернет-провайдера «Планета» год уходящий был наполнен знаковыми событиями. Одним из таких событий стал запуск сервиса «Городской номер», который открывает новые возможности для вашего общения. С помощью «Городского номера» от «Планеты» можно совершать и принимать звонки в любой точке мира, где есть интернет, и при этом не платить за роуминг. Новый сервис придется по душе не только любителям путешествий, но и тем, кто часто звонит на городские телефоны. Стоимость местных вызовов составляет всего 29 копеек за минуту разговора. Еще одна особенность сервиса, которая порадует многих тагильчан, – можно заказать городской номер не только Нижнего Тагила, но и Екатеринбурга. Общайтесь с удовольствием!

Телевидение высокой четкости

Не остались без подарков и ценители настоящего Цифрового телевидения. В течение года «Планета» запустила более 30-ти новых цифровых телеканалов на любой вкус – кино, спорт, музыка, познавательные и детские каналы и многое другое. Увеличивается число и телеканалов в формате высокой четкости HD – сегодня цифровое телевидение от «Планеты» насчитывает уже 39 HD-каналов и 195 каналов в превосходном цифровом качестве. Добавьте красок в свою жизнь!

Подарков много не бывает

И, конечно, интернет-провайдер «Планета» продолжает радовать своих клиентов новыми акциями и приятными бонусами. В декабре «Планета» устроила настоящий марафон подарков – были увеличены скорости на популярных тарифах, для всех клиентов стартовала акция «Суперцена на HD-приставку». А самым главным новогодним сюрпризом стала акция «Подарки давним Друзьям» – подарки от «Планеты» уже получили тысячи клиентов.

Впереди еще много свершений, полезных сервисов и интересных акций. Следите за нашими новостями на сайте planeta.tc и на нашей страничке Вконтакте http://vk.com/planetatc. С «Планетой» скучно не будет!

Мы благодарим наших верных друзей, всех, кто выбирает «Планету» в качестве своего верного друга и помощника. А тех, кто еще не определился с выбором интернет-провайдера, приглашаем присоединиться к нашей дружной сети!

С наступающим вас Новым годом! Пусть 2014 год будет самым лучшим для вас и ваших близких! Пусть доброта поселится в сердце каждого, и сделает это новый год по-настоящему волшебным!