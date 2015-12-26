Какими подарками на Новый год порадовать любимых женщин?

Наверное, это один из страшных снов любого человека: увидеть на лице любимого человека разочарование от подарка. И чтобы не прогадать, многие идут на хитрости. Так, в детстве каждый из нас писал Деду Морозу письма с перечнем желаемых подарков.

Конечно, всегда можно спросить, что говорится, в лоб: какой подарок нужен? Но если хочется сделать любимой жене, подруге или маме сюрприз и быть уверенным, что он понравится? Для этого случая прекрасно подходят подарочные сертификаты в салоны красоты «Персона»: