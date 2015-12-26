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Нижний Тагил в Книге рекордов России: здесь сделан самый большой металлический поднос
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил в Книге рекордов России: здесь сделан самый большой металлический поднос

26 декабря 2015, 15:50ОбществоДенис Таратонов
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