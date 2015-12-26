Нижний Тагил в Книге рекордов России: здесь сделан самый большой металлический поднос
26 декабря 2015, 15:50ОбществоДенис Таратонов
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Книга рекордов России официально признала, что в Нижнем Тагиле сделали самый большой в России расписной металлический поднос. В Общественно-политическом центре Сергею Носову вручили сертификат, подтверждающий это.
Сюжеты: Нижний Тагил
Металлический поднос-панно размером 203,5 на 146 сантиметра изготовили в Нижнем Тагиле ещё в 2014 году. На подносе изображён вид с Лисьей горы на здание заводоуправления, площадь и окружающие дома. Это изображение сделано на основе архивной фотографии из музея. Появление такого подноса именно в Нижнем Тагиле не случайно, ведь наш город является родиной российского расписного подноса.
В августе этого года поднос демонстрировали гостям выставки вооружения «Russia Arms Expo».
25 декабря Анатолий Коненко, главный эксперт Книги Рекордов России, вручил мэру города сертификат, подтверждающий рекорд.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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