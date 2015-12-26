Нижний Тагил в Книге рекордов России: здесь сделан самый большой металлический поднос

Металлический поднос-панно размером 203,5 на 146 сантиметра изготовили в Нижнем Тагиле ещё в 2014 году. На подносе изображён вид с Лисьей горы на здание заводоуправления, площадь и окружающие дома. Это изображение сделано на основе архивной фотографии из музея. Появление такого подноса именно в Нижнем Тагиле не случайно, ведь наш город является родиной российского расписного подноса.