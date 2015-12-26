Вопрос о пенсионном возрасте отложен до 2018 года

Такая большая разница — это серьезный сигнал для всех для нас... Поэтому нам придется потрудиться, прежде чем будет стоять вопрос о повышении пенсионного возраста сказала Голодец.

17 декабря на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что повышать пенсионный возраст в стране пока преждевременно. Он, однако, признал, что эксперты приводят убедительные демографические аргументы в пользу увеличения этой планки.

9 декабря СМИ распространили информацию о том, что в правительстве и администрации президента готовится решение о создании новой структуры — совета по обсуждению пенсионной реформы. Он должен заняться рекламой необходимости увеличения пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин к 2030 году.

11 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что рано или поздно властям придется принимать решение об увеличении пенсионного возраста.