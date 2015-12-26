Вопрос о пенсионном возрасте отложен до 2018 года
Вопрос о повышении пенсионного возраста в России не будет рассматриваться до 2018 года. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС. По ее словам, в стране нужно прежде всего решить вопрос большой разницы между продолжительностью жизни женщин и мужчин (76 и 65 лет соответственно).
Такая большая разница — это серьезный сигнал для всех для нас... Поэтому нам придется потрудиться, прежде чем будет стоять вопрос о повышении пенсионного возраста сказала Голодец.
17 декабря на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что повышать пенсионный возраст в стране пока преждевременно. Он, однако, признал, что эксперты приводят убедительные демографические аргументы в пользу увеличения этой планки.
9 декабря СМИ распространили информацию о том, что в правительстве и администрации президента готовится решение о создании новой структуры — совета по обсуждению пенсионной реформы. Он должен заняться рекламой необходимости увеличения пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин к 2030 году.
11 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что рано или поздно властям придется принимать решение об увеличении пенсионного возраста.
Согласно действующему законодательству, женщины начинают получать пенсию с 55, мужчины — с 60 лет.