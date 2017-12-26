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Новости Нижнего Тагила

Мемориал в память о погибших на борту ТУ-154 журналистах появился в Москве (ФОТО)

26 декабря 2017, 08:30Добавить новость
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25 декабря, в Москве в «Останкино» открыли мемориал в память о погибших при крушении самолета ТУ-154 журналистах.

Напомним, самолет упал в Черное море, когда представители общественности и публичные личности отправились в Сирию. На борту присутствовало 92 россиянина, из которых восемь - это члены экипажа. В авиакатастрофе погибли глава БФ «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), 64 участника ансамбля имени Александрова, а также девять представителей СМИ и двое федеральных чиновников.

Трагедия произошла 25 декабря 2016 года. Спустя год в «Останкино» в церемонии открытия мемориала приняли участие директор «Первого канала» Константин Эрнст, представитель администрации президента РФ Алексей Громов, высшее руководство других федеральных телеканалов. Присутствующие вспомнили тот день, когда им стало известно о трагедии. Многие долгое время отказывались верить в гибель товарищей, однако теперь на всю жизнь запомнят «то утро выходного дня», передает «РИА Новости».

 

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Фото: «Российская газета»
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